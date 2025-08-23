Açık 32.3ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 23.08.2025 17:55

Bakan Göktaş: Gazze için harekete geçme vakti çoktan geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a gönderdiği Gazze mektubuna ilişkin, "Dünyanın her köşesindeki çocukların eşit derecede değer görmesi ve aynı onurlu geleceğe sahip olması için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Göktaş: Gazze için harekete geçme vakti çoktan geldi

Göktaş, NSosyal hesabından Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği mektuba ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği mektubun, insanlığın ortak vicdanına yapılmış bir çağrı olduğunu vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Gazze için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz"

"Bu mektup aynı zamanda, soykırımcı İsrail tarafından kahkahaları susturulan çocuklar için küresel bir iradenin harekete geçmemesi karşısında duyulan derin hayal kırıklığının bir ifadesidir. On binlerce çocuğun hayattan koparıldığı, binlercesinin meçhul bebek olarak kefenlendiği Gazze için sadece hayatları değil insanlığın onurunu da kurtarmak adına harekete geçme vakti çoktan geldi. Dünyanın her köşesindeki çocukların eşit derecede değer görmesi ve aynı onurlu geleceğe sahip olması için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş Emine Erdoğan Gazze
