Avrupa Birliği, İrini Operasyonu kapsamında Akdeniz'de Türk gemisinde yapılan hukuk dışı aramayla ilgili açıklama yapmıştı.

AB Komisyonu Sözcülerinden Peter Stano, Türk bayraklı "Roseline A" gemisinin seyrinden dolayı İrini Operasyonu yetkililerinin Libya'ya yönelik BM ambargosunun ihlal edildiğinden şüphelendiklerini öne sürmüştü.

Stano, aramadan önce İrini Operasyonu'nun bayrak ülkesi olarak Türkiye'nin rızasını almak üzere Türk Dışişleri Bakanlığına 4 saat önceden bildirimde bulunduğunu iddia etmişti.

"Sözlü ve yazılı uyarılar görmezden gelinmiştir"

Dışişleri Bakanlığının İngilizce Twitter hesabından Avrupa Birliği'nin açıklamasına cevap verildi.

"İrini Operasyonu kapsamında (Türk ticaret gemisi) Roseline-A'ya bayrak devletinin izni olmaksızın hukuka aykırı biçimde ve zorla çıkılmış, çıkış öncesinde de Türk makamları tarafından yapılan sözlü ve yazılı uyarılar görmezden gelinmiştir."

Bakanlığın açıklamasında, söz konusu müdahale için bayrak devletinin izninin gerekli olmadığına dair yazılı açıklamada yapıldığı anlatıldı.

When protested this unlawful boarding & reserved its rights for compensation, IRINI changed its position & realized that they could not board the ship without the flag-state consent.

International law and freedom of navigation should be respected, at all times.@ExtSpoxEU