Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 21:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakim ve savcıların terfi sonuçları açıklandı
[Fotoğraf: AA]
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesince, 3 bin 537 hakim ve savcının terfi sonuçları ilan edildi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, 2020 ağustos dönemine ait terfi çalışmalarını tamamladı.
Buna göre adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarına ait derece terfi, itibari terfi, birinci sınıfa ayrılma, birinci sınıf olma, puan inceleme sonuçları, HSK'nin internet sitesinde yayımlandı.
HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"HSK 2. Dairesi, 3 bin 537 hakim ve savcıyı ilgilendiren 2020 yılı ağustos dönemi terfi çalışmasını bugün sonuçlandırmıştır. 104 hakim ve savcımız, birinci sınıfa ayrılmış, 133 kişi de birinci sınıf hakim, savcı olmuştur. Terfi eden meslektaşlarımızı kutlar, başarılarının devamını dilerim."
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