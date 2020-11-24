Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 21:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eski AK Parti Milletvekili Arslan Disiplin Kuruluna sevk edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, eski Diyarbakır Milletvekili Mehmet İhsan Arslan'ı Disiplin Kuruluna sevk etti.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında toplandı.
MYK toplantısında, 22 ve 23. dönem Diyarbakır Milletvekili Mehmet İhsan Arslan’ın Merkez Disiplin Kuruluna sevki görüşüldü.
Arslan'ın oy birliğiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine karar verildi.
Etiketler: AK Parti
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