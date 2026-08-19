Açık 24.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 19.08.2026 20:46

Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den Yunanistan'ın Yenilenebilir Enerji Çerçevesi açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Yunanistan tarafından ilan edilen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Özel Mekansal Çerçevesi'nin, uluslararası antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil, iki ülke arasındaki birbiriyle bağlantılı Ege sorunları bağlamında Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını açıkladı.

Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den Yunanistan'ın Yenilenebilir Enerji Çerçevesi açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından Yunanistan tarafından Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan edilen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Özel Mekansal Çerçevesi hakkında açıklama yaptı.

Keçeli, Yunanistan tarafından Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan edilen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Özel Mekansal Çerçevesi'nin Yunanistan'ın diğer benzer girişimlerinde olduğu üzere, aidiyeti uluslararası antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil, iki ülke arasındaki birbiriyle bağlantılı Ege sorunları bağlamında Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını belirtti.

 

Sözcü Keçeli, "Geçmişte çeşitli vesilelerle vurguladığımız gibi bu ve benzeri girişimler Türkiye'nin Ege meselelerine ilişkin hukuki pozisyonunu etkilemeyecektir." ifadesini kullandı.

Ege Denizi ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiğini ve uluslararası deniz hukukunun söz konusu denizlerde kıyıdaş devletler arasında işbirliğini teşvik ettiğini hatırlatan Keçeli, Türkiye'nin Ege Denizi'nin iki kıyıdaş devletinden biri olarak Yunanistan'la işbirliğine her zaman hazır olduğunun bir kez daha altını çizdiğini vurguladı.

Keçeli, şunları kaydetti:

"Türkiye, 7 Aralık 2023 tarihli Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi çerçevesinde, sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği yönündeki tutumunu muhafaza etmektedir."

ETİKETLER
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Ege Denizi
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya İnsani Yardım Günü mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:53
ABD Başkanı Trump, Kanada ile "oldukça adil" bir anlaşmaya vardıklarını söyledi
20:04
Trump, İran'la müzakerelerin "bir noktada" devam edebileceğini söyledi
20:02
Kolombiya'da 7,4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 312'ye yükseldi
19:32
Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 bin 300'den fazla ölüm kaydedildi
19:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya İnsani Yardım Günü mesajı
18:00
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu Moldova Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi
Yarım asırdır fotoğraf makinelerine "hayat" veriyor
Yarım asırdır fotoğraf makinelerine "hayat" veriyor
FOTO FOKUS
"Dur" ihtarına uymayan sürücü 4 araca çarparak durabildi
"Dur" ihtarına uymayan sürücü 4 araca çarparak durabildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ