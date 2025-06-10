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TRT Haber, AA 10.06.2025 09:16

Dışişleri: Madleen gemisindeki Türk vatandaşlarıyla temas kuruldu

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerince alıkonulan "Madleen" adlı gemide bulunan Türk vatandaşlarının karaya çıkarıldığını ve Tel Aviv Büyükelçiliği yetkililerinin vatandaşlarla görüştüğünü bildirdi.

Dışişleri: Madleen gemisindeki Türk vatandaşlarıyla temas kuruldu
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Madleen" gemisindeki Türk vatandaşları, 9 Haziran akşamı İsrail güçlerince karaya çıkarıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği yetkililerinin bu sabaha karşı vatandaşlarla bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Vatandaşlara her türlü konsolosluk desteğinin sağlandığı vurgulanan açıklamada, süreçle ilgili olarak ailelerinin de bilgilendirildiği kaydedildi.

Gemide 12 kişi bulunuyordu

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze'ye doğru yola çıkmıştı.

Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu, dün Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmişti.

Gemide, Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad bulunuyordu.

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