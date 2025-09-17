Açık 22.4ºC Ankara
AA 17.09.2025 09:54

Dışişleri Bakanlığı'nın yeni yerleşkesinin temel atma töreni bugün yapılacak

Dışişleri Bakanlığının hizmet ihtiyaçlarını karşılamak üzere 15 Temmuz Şehitler Bulvarı Ümitköy Kavşağı'nda inşa edilecek yeni yerleşkenin temel atma töreni, bugün yapılacak. Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı'nın hizmet ihtiyaçlarını karşılamak üzere 15 Temmuz Şehitler Bulvarı Ümitköy Kavşağı'nda yeni yerleşke inşa edilecek.

Yeni yerleşkenin temel atma töreni bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığı ve bağlı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı halen Ankara'da 9 ayrı binada hizmet veriyor.

Yeni projede Bakanlığın tüm binaları tek bir yerleşkede toplanacak ve Dışişleri Bakanlığı, temsil niteliğine uygun, çağın ihtiyaçlarına cevap veren bir yerleşkeye sahip olacak.

Tasarruf tedbirlerine uygun proje

Öte yandan, yeni yerleşke, tasarruf tedbirleri dikkate alınarak, devlet bütçesine hiçbir yük getirmeksizin inşa edilecek.

Yerleşkenin finansmanı için halen Dışişleri Bakanlığına tahsisli olan ve atıl durumda bulunan taşınmazın gelirinden faydalanılacak. Böylelikle kamu kaynakları etkili, ekonomik ve verimli kullanılmış olacak.

3 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor

Yeni yerleşkenin yapımı, Dışişleri Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında 27 Mart'ta imzalanan protokol kapsamında yürütülüyor. 28 Temmuz'da TOKİ tarafından gerçekleştirilen yapım ihalesinin ardından, 15 Ağustos’ta fiilen başlayan inşaat çalışmalarının 3 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

Özgün ve anıtsal mimariye sahip olacak yeni yerleşke, diplomatik faaliyetlere uygun bir anlayışla dizayn edildi.

Yaklaşık 300 bin metrekare kapalı alana sahip olacak yerleşke, yüksek güvenlik standartları ile gelişmiş fiziki ve teknolojik altyapısıyla öne çıkacak.

Çevre dostu bir yaklaşımla tasarlanan projede, çok sayıda toplantı salonu, açık tören alanı, müze-sergi alanı ve sosyal alanlar yer alacak.

Yerleşke, sadece bir çalışma mekanı değil, aynı zamanda üretkenliği, iletişimi ve kurumsal aidiyeti pekiştiren ve daha da güçlendiren bir merkez olacak.

Yerleşke, çağdaş mimarisi, yenilikçi tasarımı ve yabancı konukların kabul edileceği temsil alanlarıyla Türkiye'nin ve Dışişleri Bakanlığının kurumsal itibarını yansıtırken, her yönüyle çağın gereklerine uygun, modern, güvenli ve rahat bir çalışma ortamı sağlayacak.

