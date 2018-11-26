Dışişleri Bakanlığından Ukrayna-Rusya gerilimi açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Azak Denizi'nde Rus savaş gemileri ile Ukrayna savaş gemilerinin karşı karşıya gelmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada "Azak Denizi ve Kerç Boğazı’nda yaşanmakta olan gelişmeleri ve artan gerginliği takip ediyoruz." denildi. Ukrayna’ya ait gemilere ateş açıldığı ve yaralıların bulunduğu yolundaki haberleri endişeyle karşıladıkları belirtildi.

"Geçişler engellenmemeli"

Türkiye'nin Karadeniz’e kıyıdaş bir ülke olduğu hatırlatılan açıklamada Kerç Boğazı’ndan geçişlerin engellenmemesi gerektiğinin altı çizildi.

Sağduyu ve itidal çağrısı

Açıklamada, "Bölgesel barış ve istikrarı tehlikeye sokabilecek adımlardan kaçınılması, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi, ayrıca sağduyu ve itidal içinde hareket edilerek gerginliğin tırmandırılmaması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Neler yaşandı?

Rusya ile Ukrayna arasında dün sabah saatlerinde başlayan gerilim akşam saatlerinde sıcak temasa dönüştü.

Rus savaş gemileri, kendi kara sularına girdiği iddiasıyla Ukrayna gemilerine müdahale etti.

Ukrayna Ordusu, "Savaş gemilerimize Rusya tarafından ateş açıldı" açıklaması yaptı.

Hasar gören gemilerin rotasını kaybettiği, mürettebattan 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya, sınır ihlali yaptığı için Ukrayna'ya ait 3 savaş gemisini alıkoydu.

Yaşanan sıcak anlar kameralar tarafından görüntülendi.

Kırım Yarımadası'nı ana karaya bağlayan köprü kapatıldı

Rusya dün öğle saatlerinde Kırım Yarımadası’nı ana karaya bağlayan köprüyü ulaşıma kapamıştı.

Akşamüstü ise savaş uçaklarını Kerç Boğazı üzerinde uçurmuştu.

Poroşenko: Sıkıyönetim önerisini Parlamento'ya götüreceğim

Tansiyonun yükselmesinin ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, savaş kabinesini acil toplantıya çağırdı.

Poroşenko, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, sıkıyönetime geçilmesi önerisini Ukrayna Parlamentosu'na götürüleceğini ifade etti.

Kararın seferberlik içermeyeceğini, ancak "hazır olmak" amacı ile alınacağını dile getiren Poroşenko, kişi hak ve özgürlüklerinin de kısıtlanmayacağına dikkat çekti.

Ukrayna basınında da, sıkıyönetim kararının 60 günlük bir süreyi içerdiği ifade edildi.

NATO'dan Rusya'ya uyarı

NATO Rusya'yı uyardı, taraflara itidalli olamaları çağrısında bulundu.

Rusya: Ukrayna gemileri limanlarına döndü

Rusya ise olayın Ukrayna'nın provokasyonu olduğunu savundu, Azak Denizi’nde Ukrayna savaş gemilerini durdurmak için silah kullanıldığını doğruladı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Azak Denizi'nde Ukrayna savaş gemilerinin limanlarına döndüğünü açıkladı.

Açıklamada, "Bu tür tehlikeli ve sorumsuz kararlar veren Kiev yönetimi, eylemlerinin sonuçları hakkında düşünmelidir" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: TRT Haber, AA