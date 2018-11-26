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AK Parti'de 20 ilin daha belediye başkan adayı adayı belli oluyor

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre yarınki grup toplantısında Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 20 ilin belediye başkan adayı açıklanacak.

26 Kasım 2018 Pazartesi 10:02





