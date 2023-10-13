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TRT Haber 13.10.2023 03:53

Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'a seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail-Filistin arasında yaşanan son gelişmeler neticesinde Lübnan’da bulunan Türk vatandaşlarına Litani Nehri'nin güneyinde kalan bölgelerden uzak durmaları uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'a seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki Türk vatandaşları için Lübnan'ın güneyine seyahat uyarısı yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İsrail ve Filistin'deki son gelişmelerin Lübnan’ın güneyine yansımaları çerçevesinde, Lübnan’da bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve mümkünse Litani Nehrinin güneyinde kalan bölgelerden uzak durmaları tavsiye olunmaktadır. Gelişmelerin Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi yararlı olacaktır.

Acil durumlar için Beyrut Büyükelçiliğimize aşağıdaki telefonlardan ulaşılabilmektedir. +961 3 944 904 / +961 70 622 012"

 

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