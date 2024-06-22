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Gündem
AA 22.06.2024 19:26

Dışişleri Bakanlığı'ndan Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, dün hayatını kaybeden Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul için taziye mesajı paylaştı. Açıklamada, "Paul, Türkiye-Hindistan ilişkilerini geliştirmek için ortaya koyduğu samimi gayretiyle her zaman minnetle hatırlanacak" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Paul'un 21 Haziran'da vefatının büyük üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Paylaşımda, "Büyükelçi Paul, görevi sırasında Türkiye-Hindistan ilişkilerini geliştirmek için ortaya koyduğu samimi gayretiyle her zaman minnetle hatırlanacaktır" ifadesine yer verildi.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Paul hayatını kaybetti
Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Paul hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören Paul'un ölüm haberini dün Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, X sosyal medya platformundan duyurmuştu.

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