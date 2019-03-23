Dışişleri Bakanlığı, Çekya Cumhurbaşkanı Miloş Zeman'ın Türkiye aleyhindeki ifadelerini sürdürmesine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelede en ön safta yer aldığını hatırlatarak, "Bu mücadelede ön safta yer alamayanların uzaktan iftira atarak ülkemizi hedef almaları utanç vericidir" dedi.

Çekya Cumhurbaşkanı tarafından sarf edilen sözlerin art niyetli ve mesnetsiz olduğunu belirten Hami Aksoy, "Asılsız iddialar iftira sahibinin acizliğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber