Cumhur İttifakı'nın ikinci ortak mitingi bugün Ankara'da yapılacak.

Büyük Ankara Mitingi için 105 bin metrekarelik alan ayrıldı. Çalışmalar 10 gün önce başladı. 350 kişilik bir ekip hummalı şekilde çalıştı.

Mitingin yapılacağı Atatürk Kültür Merkezi'nde hazırlıklar tamamlandı.

Ankara'ya bağlı 25 ilçeden 500 bin civarında katılımın beklendiği mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kurulan bu dev platforma birlikte çıkacak ve ortak mesaj verecek.

Liderlerin çıkacağı platforma iki partinin seçim sloganı da yazıldı.

"Belediye İşi Gönül İşi" ve "Ankara Ehline Emanet"

"Parti bayrakları değil Türk bayrağı olacak"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Ankaralı hemşerilerimizin katılımıyla yüz binleri bekliyoruz. Genel başkanların dünyaya vereceği mesajlara ortak olacağız. Tek Türk bayrağı olacak" dedi.

4 bin polis görev yapacak

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, "Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmanın karnesini Büyük Ankara Mitingimizde göstermiş olacağız. Çok güzel, heyecanlı, coşkulu, kalabalık bir miting gerçekleştireceğiz" dedi.

Saat 13.30'da başlayacak mitingde 4 bin emniyet mensubu miting alanında görev yapacak.

Haber: Demet Geçit

Kamera: Muhammet Saraç