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Dışişleri Bakanlığı: Türkiye güçlü desteğini iş birliği içinde sürdürecektir

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun yıllık toplantısının başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

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Dışişleri Bakanlığı: Türkiye güçlü desteğini iş birliği içinde sürdürecektir

Dışişleri Bakanlığınca, Birleşmiş Milletler (BM) Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun yıllık toplantısının başarıyla gerçekleştirildiği bildirilerek, "Türkiye, BM’nin bu alandaki çalışmalarına yönelik güçlü desteğini BM Arabuluculuk Dostlar Grubu üyeleriyle iş birliği içinde sürdürecektir." ifadesi kullanıldı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Finlandiya ile eş başkanlığını yürüttüğü BM Arabulucuk Dostlar Grubu'nun yıllık toplantısının, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Fin mevkidaşı Timo Soini'nin eş başkanlığında, 73. BM Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirildiği kaydedildi.

Toplantının, gençliğin arabuluculuk süreçlerinde oynayabileceği role odaklandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"BM’nin yanı sıra Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve İslam İşbirliği Teşkilatında (İİT) da arabuluculuk alanında çalışmalarda öncü roller üstlenen Türkiye, BM’nin bu alandaki çalışmalarına yönelik güçlü desteğini BM Arabuluculuk Dostlar Grubu üyeleriyle iş birliği içinde sürdürecektir." 

Kaynak: AA

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