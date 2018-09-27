Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Genç arabulucuların yaklaşımlarından çok şey öğrenmeliyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Arabuluculuk Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) küresel Arabuluculuk Dostlar Grubu üyelerinin BM Genel Kurulunda arabuluculuk için sunulan karar tasarılarına büyük katkı sağladığını belirten Çavuşoğlu, "Beşinci karar tasarısı için de hazırlıklar yakında başlayacak, bu karar tasarısını BM Genel Kurulunun 73. döneminde sunmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun her zaman kadın ve gençlerin arabuluculuk sürecine katılmasını desteklediğini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Gençlerin arabuluculuk süreçlerine katılımı üç nedenle önemli. İlki, gençlerin toplumların barış ve refahında yüksek pay sahibi olması. İkincisi, tarihte en büyük genç nesille karşı karşıya olmamız. Üçüncüsü ve en önemlisi ise gençlerin toplumların barışçıl ve refaha kavuşturulması ya da ayrılmasında temsilinin olması. Bu nedenle genç arabulucuların taze yaklaşımlarına daha çok önem vermeli ve buradan daha çok şey öğrenmeliyiz."

"İİT'nin arabuluculuk kapasitesini artırdık"

Çavuşoğlu, Dostlar Grubu'nun temasının "Gençlik ve Arabuluculuk" olarak belirlendiğine işaret ederek, "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dönem başkanı olarak İİT'nin arabuluculuk kapasitesini artırdık. İki önemli adım attık. İlk olarak Arabuluculuk Dostlar Temas Grubu kurduk ve ilk toplantıyı pazartesi günü yaptık. Bu bağlamda 22 üyesi şu anda İİT'de en büyük ikinci temas grubu" dedi.

İkinci bir önemli adım olarak da gençlere yönelik barış sertifika programı için arabuluculuk kurduklarını belirten Çavuşoğlu, "Bu ayın başında 12 İİT üye ülkesinden genç diplomatlara eğitim verdik. Genç diplomatların kapasitesinin artırılmasına yatırım yapmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiye ettiği gibi BM Gençlik Örgütü dünyanın her yerinde gençlerin katılımını artırmaya yardım edecek" değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, toplantının ardından yaptığı Twitter paylaşımında da "Eşbaşkanlığını yaptığımız BM Arabuluculuk Dostlar Grubu yıllık toplantısını “Gençlik ve Arabuluculuk” temasıyla düzenledik. Gençlerin taze yaklaşımları, arabuluculuk çalışmalarına yeni bir boyut katacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA