Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York’ta gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York’ta soruları cevaplıyor. https://t.co/k3KjAxFloE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 27 Eylül 2018

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"İdlib anlaşması sayın Cumhurbaşkanımızın ve sayın Putin'in bir başarısıdır. İran da buna destek verdi."

"ABD, BM Filistin Mültecilerine Yardım Ajansına yardımları kesti. Bu açığı kapatmak için diğer ülkelerle birlikte çalışıyoruz."

"(Erdoğan'ın Almanya ziyareti) Bu ziyaretin önemli bir dönüm noktası olacağını düşünüyoruz, yeni bir sayfa açmak için."

Kaynak: AA