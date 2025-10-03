Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Vatandaşlarımızın yarın Türkiye'ye dönmeleri ihtimal dahilinde

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, soykırımcı İsrail'in ablukasını kırmak için yol alan Küresel Kararlılık Filosu'nda İsrail tarafından yasa dışı şekilde alıkonulan Türk aktivistlerin durumu ve Türkiye'nin girişimleri hakkında TRT Haber'e açıklama yaptı.

Kararlılık Filosu’nun Gazze’de devam eden felakete dünya kamuoyunun dikkatini çekmek bakımından son derece önemli bir rol üstlendiği ifade eden Keçeli, “Biz filoyla ilgili gelişmeleri, organizasyonun başladığı ilk günden beri yakından takip ettik. Filonun organizasyon komitesiyle ve katılımcılarla baştan beri temas halindeydik. Bakanlığımızın Durum İzleme Merkezi ve Kriz Masası 7 gün 24 saat esasında gelişmeleri hassasiyetle takip etti" şeklinde konuştu.

Keçeli, filoda vatandaşları bulunan ülkelerle de yakın eş güdüm içerisinde olduklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız yoğun bir telefon diplomasisi yürüttüler. Bu temaslarımız neticesinde de bildiğiniz gibi ortak bir açıklama yapılmasını sağladık. Bu açıklamada İsrail’e katılımcı kimselerin can güvenliğinin tehlikeye atılmaması yönünde güçlü bir uyarıda bulunuldu. Bölgede faaliyette bulunan gemilerimiz ile arama kurtarma kabiliyetlerimiz de insani yardım görevine katkı sağlamak üzere mevcudiyet gösterdiler" dedi.

Keçeli, İsrail tarafından alıkonulan Türk vatandaşlarının son durumu hakkında şöyle konuştu:

"Gelinen aşamada yüzlerce aktivistin İsrail tarafından alıkonulduğunu biliyoruz. Bunun arasında 50'ye yakın vatandaşımız da bulunmakta. Bazı vatandaşlarımızın çifte vatandaş olmasından dolayı kesin bir rakam vermemiz mümkün olamıyor. Teknelere el konulmasının hemen ardından konsolosluk görevlilerimiz devreye girdiler. Filo'nun avukatları ve diğer ilgili ülke büyükelçilikleriyle de eş güdüm içerisinde çalıştılar. Elde edilen bilgileri de biz vatandaşlarımızın aileleriyle hemen paylaşmaya çalıştık."

"Konsolosluk görevlileri Türk vatandaşları ile bugün ilk defa bir araya geldi"

Keçeli, filoda yer alan Türk vatandaşlarının diğer ülke aktivistleriyle beraber 2 Ekim'de Aşdod Limanı'nda karaya çıkarıldıklarını ve buradaki idari işlemlerin ardından İsrail'in güneyinde yer alan gözaltı merkezine kademeli olarak naklediklerini söyledi.

Bugün konsolosluk görevlilerinin Türk vatandaşları ile ilk kez bu gözaltı merkezinde bir araya geldiklerini aktaran Keçeli, "Yaklaşık 8 saattir konsolosluk görevlilerimiz orada ve vatandaşlarımızla doğrudan ilk kez temas kurdular. Bize ilk gelen bilgilere göre, vatandaşlarımızın genel sağlık durumunda endişe edilecek bir durum bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

"İsrail'den en hızlı ve sağlıklı şekilde tahliye edilmeleri için çeşitli alternatifler üzerinde duruyoruz"

Keçeli, gelinen noktada Türk vatandaşlarının İsrail'den en hızlı ve en sağlıklı şekilde tahliye edilmesi için çeşitli alternatifler üzerinde durduklarını belirterek, "Bu planlar arasında vatandaşlarımızın yarın günü öğleden sonra özel bir uçak seferi ile Türkiye'ye getirilmesi de var. Biz en etkin şekilde bu süreç nasıl tamamlanır bunu anlamaya çalışıyoruz, bu yönde yoğun bir mesai yürütüyoruz. Arkadaşlarımız konuyu hem yerel makamlar nezdinde takip ediyorlar, hem de Türkiye'deki ilgili makamlarla ilgili kurumlarla koordinasyonumuz sürüyor. İnşallah gelişmeler netlik kazandıkça kamuoyumuzu bu konuda bilgilendireceğiz" açıklamasını yaptı.

Keçeli, tahliye konusunda yardım talebi için Türkiye'yle iletişime geçen ülkelerin olduğunu ifade ederek şöyle konuştu.

"Geçmişte de üçüncü ülkelere çeşitli insani krizlerden, çeşitli doğal felaketlerden kurtarma, tahliye edilmesi konusunda çok yardım sağlamıştık. Bu defa da üçüncü ülkeler bizimle temasta bulundular. Biz imkanlar çerçevesinde üçüncü ülke vatandaşlarının da İsrail'den ayrılması için yardım sağlamaya hazırız. Örneğin Malezya makamları bugün bizimle temas sağladılar ve böyle bir ricada bulundular, biz de elimizden geleni bu konuda yapıyoruz."