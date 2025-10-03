Parçalı Bulutlu 21.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 03.10.2025 18:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la karşı tarafın talebi üzerine telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump’la karşı tarafın talebi üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ikili ilişkileri ve Gazze’deki durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Vaşington’a yaptıkları ziyaretin Türkiye-ABD ilişkilerini daha da kuvvetlendirdiğini, iki ülke arasındaki savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliğini güçlendirici adımların atılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin Gazze başta olmak üzere bölgenin tamamında sulhu sükûnun sağlanması için yoğun çaba harcadığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu amaca yönelik girişimleri de memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin barış için diplomatik temaslarına hız verdiğini, küresel barış vizyonuna katkı sunmaya devam edeceklerini, İsrail’in saldırılarını sonlandırmasının bölgede barışın tesisine yönelik girişimlerin başarısı için önemli olduğunu vurguladı.

ETİKETLER
ABD Donald Trump Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
Sıradaki Haber
Küresel Kararlılık Filosu'na destek için Karadeniz'e açıldılar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:19
ABD Başkanı Trump, Hamas'a "anlaşmaya varması için" pazartesi gününe kadar süre verdi
17:26
TOKİ'den sosyal konut başvurularına ilişkin dolandırıcılık uyarısı
17:26
Küresel Kararlılık Filosu'na destek için Karadeniz'e açıldılar
17:06
İşgalci İsrail'in ablukasındaki Gazze’de açlıktan ölenlerin sayısı 457 oldu
16:13
Başkentte su krizi sürüyor: 5 ilçeye yarın su verilemeyecek
16:14
Hırsız ararken mahalleyi birbirine kattılar: Yanlışlıkla 6 kişiyi dövdüler
Gazze’de “Küresel Sumud Filosu” gemilerine destek mesajı
Gazze’de “Küresel Sumud Filosu” gemilerine destek mesajı
FOTO FOKUS
Özgürlük Filosu Gazze yolunda
Özgürlük Filosu Gazze yolunda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ