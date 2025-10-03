Çok Bulutlu 23.8ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 03.10.2025 15:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Devletleri İş Birliği Günü ve Nahçıvan Anlaşması'nın yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulmasını sağlayan Nahçıvan Anlaşması'nın 16. yıl dönümü ve Türk Devletleri İş Birliği Günü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Devletleri İş Birliği Günü ve Nahçıvan Anlaşması'nın yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Dilde, fikirde, işte birlik şiarımızın en önemli simgelerinden biri olan Türk Devletleri Teşkilatımızın kurulmasını sağlayan Nahçıvan Anlaşması’nın 16’ncı yıl dönümü ile ortak anma günümüz Türk Devletleri İş Birliği Günü’nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bu anlamlı günün, kadim tarihi birikimle yükseldiğini belirten Erdoğan, "Bu anlamlı günün birlik ve dayanışma ruhumuzu güçlendirmesine ve ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin her alanda gelişimine katkı sağlamasını temenni ediyorum." dedi.

Paylaşımında, Türk devletleri arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ortak geleceğimiz parlak, iş birliğimiz daim olsun." temennisinde bulundu.

