İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğü önünde toplanan TÜRK-İŞ üyeleri, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

Grup adına konuşan TÜRK-İŞ Sakarya Temsilcisi Cemal Yaman, İsrail'in zulmünün devam ettiğini söyledi.

Yaman, bir bölgeyi ve medeniyeti haritadan silme operasyonlarının devam ettiğini dile getirerek, "İçimiz yanıyor. Yanmayan yürek, yürek değildir. Videolarda dinlediğimiz, bize şarkı gibi gelen sözler, oradaki insanların isyan sözleri. Bunun karşısında nasıl susacağız? Bunun karşısında haykırmayacağız da ne zaman haykıracağız?" ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar susan dünyanın patlama noktasına geldiğini, her devlet ve her kesimden insanın bulunduğu Küresel Sumud Filosu'nun yola çıktığını anımsatan Yaman, "Her geçen gün bu kafileler çoğalıyor ve Gazze'ye girinceye kadar bu kafileler devam edecektir." dedi.

Yaman, Filistinlilerin yok edilmeye, Gazze'nin mezarlık haline getirilmeye çalışıldığına işaret ederek, "Uluslararası sular, uluslararası konvoylar hiçe sayılarak Gazze'ye yardım götüren insanlar tutuklanıyor. Eşkıya davranışıyla İsrail yapacağını yapmaya devam ediyor, yardım konvoylarını engelliyor. Orada yasayan insanlara 'Burada açlıktan öleceksiniz ya da bu toprakları terk edeceksiniz.' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Sumud Filosu'nun yanında olduklarını, İsrail'in bu tavrını lanetlediklerini belirten Yaman, "İnsan haklarından bahseden tüm ülkelerin ayağa kalkmalarını ve bu insanlık suçunun dünyayı ve bölgeyi yeniden dizayn etme niyetine karşı çıkmaya bekliyoruz. Bu zulmün karşısında Filistinli ve Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Kayseri

Cuma namazı çıkışı Bürüngüz Camisi önünde Kayseri Filistinle Dayanışma Platformu öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, tekbir getirerek, "Katil İsrail" sloganları attı.

Kadınlar, ellerinde Filistin bayraklarının yanı sıra "Bebek katili İsrail", "Benim gündemim Sumud", "Katil ABD" yazılı pankartlar taşıdı.

Platform adına konuşan Erdal Ergenç, soykırımcı İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak için birçok ülkeden sivil ve silahsız gemilerle yola çıkıldığını, Küresel Sumud Filosu'nun bütün dünyanın gözü önünde İsrail tarafından alıkonduğunu ve gönüllülerin gözaltına alındığını söyledi.

Filonun amacına ulaştığını ve başarılı olduğunu vurgulayan Ergenç, "İsrail, tüm dünyanın gözü önünde mahkum edilmiştir. Gıda ve eczadan başka bir şey taşımayan gemilere savaş gemisi muamelesi yapılmıştır. Küresel sistem iflas etmiştir. İsrail'e karşı hiçbir uluslararası sözleşme uygulanmamaktadır." diye konuştu.

Ergenç, vatandaşları boykota ve Sumud Filosu'nu gündemde tutmaya davet etti.

Program, dua edilmesinin ardından sona erdi.

Merkez Seyhan ilçesindeki tarihi Ulu Cami önünde cuma namazı sonrası Adana Sivil İnisiyatif Meclisi (ASİM) öncülüğünde program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu ve duaların edildiği etkinlikte, İsrail'in saldırılarına tepki gösterildi.

ASİM Başkanı Mahmut Eraslan, yaptığı konuşmada, siyonist İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan Küresel Sumud Filosu'na hukuksuz bir şekilde müdahale ederek bir kez daha suç işlediğini söyledi.

Alıkonulanların derhal bırakılması gerektiğini belirten Eraslan, "Müdahale edilen teknelerin mürettebatı derhal ve koşulsuz serbest bırakılmalıdır. Alıkonulmaları hukuksuzdur. İsrail bu kişilerin güvenliğinden tamamen sorumlu tutulmalı, serbest bırakılmalarına dek her türde kötü muameleye karşı korunmalarını sağlamalıdır. Sumud Filosu katılımcısı aktivistlerinin can güvenliğinden ciddi kaygı duymaktayız. Yaşanan olayın yalnızca Gazze'deki masumları değil, insanlığın ortak vicdanını da hedef aldığı ortadadır." diye konuştu.

Eraslan, tüm sivil toplum kuruluşlarını İsrail'in hukuksuzluğuna karşı durmaya davet etti.

Osmaniye

Osmaniye'de de Fakıuşağı Mahallesi'ndeki Sunar Çomu Camisi'nde cuma namazı sonrası toplananlar İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı gönüllüsü Serhat Satıcı, grup adına yaptığı konuşmada, sadece halkın değil, insanlığın da vicdanını savunmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Filistin halkının onlarca yıldır süre gelen işgalin, ablukaların ve katliamların en ağır bedelini ödediğini ifade eden Satıcı, "Son günlerde artan saldırılar, Gazze'deki açlık, kıtlık ve sağlık krizini daha da derinleştirmiş, masum siviller için yaşamı imkansız hale getirmiştir. Bizler, kimden gelirse gelsin sivillere yönelik saldırıları reddediyoruz." dedi.

Açıklamanın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Aksaray

Ulu Cami önünde ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla toplanan vatandaşlar, "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

Dua edilmesinin ardından grup adına konuşan Anadolu Gençlik Derneği Aksaray Şube Başkanı Ramazan Özbek, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının hukuk, vicdan ve insanlık onurunun alçakça çiğnenmesi olduğunu söyledi.

İsrail'in sicilinin belli olduğunu vurgulayan Özbek, şunları kaydetti:

"10 yıllardır Filistin halkını abluka altında tutan, şehirlerini yıkan, sivilleri hedef alan ve çocukları katleden bu rejim bugün bir kez daha vahşetini sergilemektedir. Gazze'de yıllardır süren abluka ve soykırım şimdi de denizlerde sivil yardım gemilerine saldırılarıyla devam etmektedir. Artık yeter. İsrail ancak güçten anlar. Kınama ve diplomatik suskunluk onu durdurmaz."

Sivas

Mehmet Akif Ersoy Camisi avlusunda toplanan vatandaşlar, tekbirler ve sloganlar eşliğinde Zara Millet Bahçesi'ne kadar yürüdü.

Burada konuşan Anadolu Gençlik Derneği Zara Temsilcisi Celal Çakmak, bugün Filistin'de yaşananları anlamak için tarihe bakmaları gerektiğini söyledi.

Çünkü 80 yıldır farklı yöntemlerle ama aynı amaçla sürdürülen bu yok olma politikasının dünyanın sessizliği sayesinde bugüne kadar geldiğine dikkati çeken Çakmak, "Ancak tarihte sessiz kalmayan, Filistin halkının yanında duran insanlar da oldu. Bunlardan biri Sumud Filosu olarak bilinen girişimdi. Eğer sessizimi yükseltmezsek, eğer dayanışmayı büyütmezsek soykırım sadece Filistin'in değil bütün insanlığın ortak utancı olarak kalacaktır." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak dua edildi.