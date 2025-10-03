Çok Bulutlu 23.1ºC Ankara
Gündem
AA 03.10.2025 15:49

Ömer Çelik: Yüce Meclis'i protesto eden her odak, kendi siyasi varlığını inkar etmiş olur

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılış oturumuna katılmamasına ilişkin, "Yüce Meclis'i protesto eden her odak, kendi siyasi varlığını inkar etmiş olur" ifadesini kullandı.

Ömer Çelik: Yüce Meclis'i protesto eden her odak, kendi siyasi varlığını inkar etmiş olur
[Fotograf: AA]

AK Parti Sözcüsü Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devletin başı olarak Meclis'in açıldığı gün siyasi parti liderleriyle bir araya gelmesinin, siyaset ve devlet hayatı için kıymetli bir birliktelik olduğunu belirtti.

Milli iradenin tecelli ettiği mekan olan yüce Meclis'in, milletin yüksek iradesini temsil ettiğine işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

"Milletimizin doğrudan oylarıyla seçilmiş ve dünya siyasi tarihindeki en yüksek meşruiyet oranlarından biriyle görev yapan Cumhurbaşkanımızın, yüce Meclis'teki birlikteliğe liderlik etmesi ve saygıdeğer siyasi parti liderlerinin buna iştirak etmesi, devlet hayatımızın derinliklerinden süzülen müstesna bir demokratik bilinci ortaya koymuştur. Farklı görüşlere rağmen siyasi partilerin Meclis'in açılış gününde diyalog içinde olması, dış dünyadaki kaoslara da verilmiş net ve milli bir cevaptır.

Bu birlikteliğe dönük olumsuz yaklaşımların Meclis'i protesto etmek gibi tarihi bir yanlış içine düşen CHP yönetiminden ve sivil siyaseti yıpratmak isteyen bazı çevrelerden geldiğini görüyoruz. Bunlar 'demokrasinin varlığına' ve 'siyasetin mantığına' aykırı yaklaşımlardır. Yüce Meclis'i protesto eden her odak, kendi siyasi varlığını inkar etmiş olur. Siyaset yapma iddiasındaki her yapının 'evi' Meclis'tir. Meclis'i işlevsiz kılmaya çalışanlar, her zaman vesayet odakları olmuştur. Bu zihniyetin herhangi bir siyasi partiye nüfuz etmesi vahimdir. Meclis milletin mekanıdır, demokratik siyaset milletin emanetidir. Bu değerlere katkı veren herkesin yaklaşımı saygıdeğerdir. Aksine davranışlar ise milletin emanetine zarar vermektir."

ETİKETLER
Ömer Çelik CHP TBMM
