Küresel Kararlılık Filosu'na destek için Karadeniz'e açıldılar

Filistin'e Destek Platformunca organize edilen program kapsamında Arhavi Balıkçı barınağındaki gemi ve teknelere, Türk ve Filistin bayrakları asıldı.

Arhavi'den denize açılan ve bir süre sonra Hopa İskelesi'ne gelen gemi ile tekneler, burada vatandaşlar tarafından karşılandı.

İlim Yayma Cemiyeti Artvin Şube Başkanı Hayati Güneri, yaptığı konuşmada, Filistin davasının yalnızca bir coğrafyanın değil, tüm insanlığın davası olduğunu söyledi.

Gazze'de yaşananların insanlığın vicdanını derinden yaraladığını ifade eden Güneri, "Bugün burada vicdanımızın sesini duyurmak, insanlığın çağrısını yükseltmek için toplandık. Sumud Filosu'na destek vermek, Filistin halkının yanında olduğumuzu göstermek için buradayız." dedi.

Güneri, Gazze'deki sivillerin yıllardır ablukalar ve saldırılar altında yaşam mücadelesi verdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Onların umudu bizim umudumuzdur, onların direnişi bizim direnişimizdir. Dünyanın neresinde olursa olsun masumlar ölürken susamayız. Bugün buradan yükselen sesimiz, dalgaların ötesine ulaşacak. Biz Filistin halkının yanında olduğumuzu, zulme sessiz kalmayacağımızı haykırıyoruz. Bu sadece bir protesto değil, bir kardeşlik ve dayanışma göstergesidir."

Konuşmaların ardından iskeledeki katılımcılar, "İnsanlığın Ortak Vicdanı SUMUD Filosu'na Selam Olsun, Direnişin ve Umudun Filosu SUMUD" yazılı pankart açtı.

Dua edilmesiyle sona eren programa, Hopa Kaymakamı Abdullah Aslan Türk, Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Trabzon

TRABZON (AA) - Trabzon'da, Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya gelen denizciler, gemi ve teknelerle Karadeniz'e açıldı.

Özgür Filistin Platformunca "Trabzon’dan Sumud’a destek, Gazze’ye umut" sloganıyla Vakfıkebir Limanı'nda organize edilen etkinlik, Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Vali Aziz Yıldırım, yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy'un 'Zulmü Alkışlayamam' şiirini hatırlatarak "Bugün burada hakkı tutup kaldırmak için buradayız." dedi.

Filistin halkına destek vererek taraflarının belli olması gerektiğini dile getiren Vali Yıldırım, "İsrail'in bu yaptıkları yanına kar kalmayacaktır. Bu dünyada da kalmayacaktır, öbür dünyada hiç kalmayacaktır. Ahiret var, bu toprağın altı var. Hesap, kitap, öbür dünya, sırat ve mizan var." diye konuştu.

İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'nin yerle bir olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bunun engellenmesi lazım. Dünyanın bir araya gelmesi gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman söylediği 'dünya 5'ten büyüktür' diye, her zaman her platformda ifade ettiği bir defa daha aklımıza girdi. İnsanlık Osmanlı'nın adaletine bir defa daha muhtaç. O Orta Doğu'dayken Orta Doğu'da problem yoktu. O Kafkaslardayken problem yoktu. Ne zamanki atalarımız, dedelerimiz oralardan çekilmek mecburiyetinde kaldı oralarda büyük problemler çıktı, katliamlar oldu."

Vakfıkebir Belediye Başkanı Fuat Koçal ise çok anlamlı bir amaç için bir araya geldiklerini belirterek, Gazze'de yıllardan beri süren ablukanın sadece fiziki sınırları değil, umutları, gelecekleri ve temel insan haklarını da kuşattığını dile getirdi.

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu da iki yılı aşkın süredir Filistin topraklarında İsrail’in adeta bir hançer gibi saplanarak zulmü arşa çıkarttığını söyledi.

Mumcu, zulme ses çıkaran ülkelerin sayısının bir elin parmaklarını geçmediğini ifade ederek, "Acımız gerçekten çok büyük. İki yıl içerisinde yaklaşık resmi rakamlarda 70 bin ama belki de bunun iki katı daha fazla kadın, çocuk, hamilesi, yaşlısı, gazetecisi, ambulans görevlisi, doktoru, hemşiresi siyonist barbarlığın zulmü altında adata soykırıma uğradı." dedi.

Dua edilmesinin ardından etkinliğe katılanlar Türk ve Filistin bayraklarıyla bindikleri gemi, tekne ve takalarla Karadeniz'e açılarak tur attı.

Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yüksel Gülay, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurum temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.