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Gündem
AA 17.04.2024 20:57

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan için seyahat uyarısı yaptı

Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki gelişmelerin Lübnan’a yansımaları çerçevesinde ülkenin bazı vilayetleri için seyahat uyarısı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan için seyahat uyarısı yaptı

Bakanlık, konuya ilişkin yaptığı duyuruda, bölgedeki son gelişmelerin Lübnan’a yansımaları çerçevesinde, Lübnan’da bulunan Türk vatandaşlarının tedbirli olmaları ve zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Gelişmelerin, bakanlığın ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinin resmi internet siteleriyle sosyal medya hesaplarından takip edilmesinin yararlı olacağı kaydedilen duyuruda, acil durumlar için "+961 3 944 904" ve "+961 70 622 012" numaralı iletişim bilgileri paylaşıldı.

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Lübnan Dışişleri Bakanlığı
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