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Gündem
TRT Haber 17.04.2024 19:01

Bakan Fidan: Tek mağdur olan Gazze halkıdır

Bakan Fidan, Filistin meselesinde Katar ile birlikte ateşkes için yoğun çalışma yürüttüklerini ifade etti. Türkiye'nin iki devletli çözümü desteklediğini belirten Fidan, "Biz bölge ülkeleri olarak üçüncü tarafların kendi çatışmalarını bu coğrafyaya taşımasını istemiyoruz. Tek mağdur olan Gazze halkıdır" dedi.

Bakan Fidan: Tek mağdur olan Gazze halkıdır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ile ortak basın düzenledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Tüm tarafların yapıcı tutum sergilemesinde büyük fayda görüyoruz. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için var gücümüzle çalışacağız.

Biz bölge ülkeleri olarak üçüncü tarafların kendi çatışmalarını bu coğrafyaya taşımasını istemiyoruz. Tek mağdur olan Gazze halkıdır. Nihai amacımız adil ve kalıcı barışın sağlanmasıdır.


Türkiye ile Katar arasında özellikle Filistin meselesindeki var olan krizle ilgili büyük bir koordinasyon ilerliyor. Özellikle kıymetli mevkidaşımla sürekli bir iletişim halindeyiz. Türkiye ve Katar, Hamas ile sağlıklı ilişkisi olan ülkelerden. Biz ateşkes için var gücümüzle çalışıyoruz. Ateşkesle ilgili süreçte Katar önemli bir rol oynuyor.

Netahyahu'nun iktidarda kalabilmek için bölgemizi bir savaşa sürüklemeye çalıştığı aşikardır.

Sayın Haniye'ye taziyelerimizi ilettik. Görüşmemizde ateşkes müzakerelerini ele aldık, gelinen noktayı konuştuk. Türkiye iki devletli çözüm için yoğun çaba sarfediyor. Ortaya çıkacak bir fayda varsa biz böyle görüyoruz. Bunu yaparken Batı'dan bu fikri destekleyen bazı ülkelerin Hamas'a karşı fikir ayrılıkları görüyoruz. Bu tür algıların giderilmesi için nasıl bir görüşleri var onları ele aldık.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze Hakan Fidan
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