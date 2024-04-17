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Gündem
AA 17.04.2024 19:11

TCG Kınalıada Cidde limanını ziyaret etti

Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin tesisinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'den yola çıkan TCG Kınalıada, Suudi Arabistan'ın Cidde limanını ziyaret etti.

TCG Kınalıada Cidde limanını ziyaret etti
[Fotograf: AA]

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"TCG Kınalıada, 'Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin tesisinin 100'üncü yıl dönümü' ve 'Ertuğrul fırkateyninin Japonya seyrinin 134'üncü yıl dönümü' dolayısıyla icra ettiği görev kapsamında, 13-15 Nisan 2024 tarihleri arasında Cidde/Suudi Arabistan limanını ziyaret etti. Liman ziyareti kapsamında, Riyad Büyükelçimiz Emrullah İşler ve TCG Kınalıada personeli ev sahipliğinde gemide resepsiyon verildi."

TCG Kınalıada Cidde limanını ziyaret etti

Paylaşımda, ziyaret ve resepsiyona ilişkin fotoğraflar yer aldı.

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Japonya Milli Savunma Bakanlığı
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