TCG Kınalıada Cidde limanını ziyaret etti

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"TCG Kınalıada, 'Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin tesisinin 100'üncü yıl dönümü' ve 'Ertuğrul fırkateyninin Japonya seyrinin 134'üncü yıl dönümü' dolayısıyla icra ettiği görev kapsamında, 13-15 Nisan 2024 tarihleri arasında Cidde/Suudi Arabistan limanını ziyaret etti. Liman ziyareti kapsamında, Riyad Büyükelçimiz Emrullah İşler ve TCG Kınalıada personeli ev sahipliğinde gemide resepsiyon verildi."

Paylaşımda, ziyaret ve resepsiyona ilişkin fotoğraflar yer aldı.