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Gündem
AA 02.08.2024 09:02

Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas yöneticilerine taziyelerini iletti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas yöneticilerine taziyelerini sundu.

Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas yöneticilerine taziyelerini iletti
[Fotograf: TRT Haber]

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha’da Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal’e taziyelerini iletti.

Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas yöneticilerine taziyelerini iletti

Görüşmede Şehit İsmail Haniye’nin oğullarından Abdüsselam ve Hemmam da hazır bulundu.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da alçak suikaste uğraması

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

İran ve Hamas Hareketi, alçak suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer, olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'ın yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

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