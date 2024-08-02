Açık 22.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 02.08.2024 00:11

Başıboş sokak köpeklerinin sahiplendirilmesinde sorumluluk belediyelerde olacak

Başıboş sokak köpeklerine yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeye göre, başıboş sokak köpekleri toplanacak, bakımevlerine alınacak köpekler kısırlaştırılarak sahiplendirilecek. Bu konudaki sorumluluk belediyelerde olacak.

Başıboş sokak köpeklerinin sahiplendirilmesinde sorumluluk belediyelerde olacak

30 Temmuz'da TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan kanuna göre, sahipsiz hayvanlar, ilgili belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülecek, rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak.

İnsan ile hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olan hayvanlara, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 9. maddesindeki hükümler uygulanacak.

10 soruda TBMM'de kabul edilen başıboş köpeklere yönelik düzenleme
10 soruda TBMM'de kabul edilen başıboş köpeklere yönelik düzenleme

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen belediye yetkililerine hapis cezası

Belediyeler, 31 Aralık 2028'e kadar hayvan bakımevleri kurmak ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde 5'ini; büyükşehir belediyeleri binde 3'ünü kaynak olarak aktaracak, belediyelerce bu oranların üzerinde yapılan harcamaların yüzde 40'ı Hazine ve Maliye Bakanlığınca belediyeye aktarılacak.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen belediye yetkililerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek, sahipli hayvanlarını terk edenlere yönelik idari para cezası 2 bin liradan 60 bin liraya çıkarılacak.

ETİKETLER
Köpek Resmi Gazete
Sıradaki Haber
Bakan Güler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru hak ve çıkarlarını korumakta kararlıyız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:25
23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
00:16
NATO, Rusya'daki tutukluların takas operasyonuyla serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladı
00:25
İstanbul'da mobilya fabrikasında yangın
23:34
Bakan Güler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru hak ve çıkarlarını korumakta kararlıyız
23:08
Şanlıurfa'da kontrolden çıkan araç yayalara çarptı: 5 ölü
22:41
Haniye için yarın tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak
"Dünya Düzce Günleri" antik kent ziyaretiyle başladı
"Dünya Düzce Günleri" antik kent ziyaretiyle başladı
FOTO FOKUS
MİT’ten büyük takas operasyonu
MİT’ten büyük takas operasyonu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ