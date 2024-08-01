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TRT Haber 01.08.2024 21:27

1 günlük milli yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistin Davasına olan desteğimizi göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye’nin şehadeti sebebiyle yarın 1 günlük milli yas ilan edilmiştir" açıklamasını yaptı.

1 günlük milli yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Filistin Davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin şehadeti sebebiyle, yarın (2 Ağustos Cuma) 1 günlük millî yas ilan edilmiştir. İsmail Haniye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yâd ediyor, şahsım ve Milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

 

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