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Gündem
AA 01.08.2024 19:39

Dışişleri: Türkiye, barış ve istikrarın sağlanması için her türlü katkıyı sunmaya devam edecek

Dışişleri Bakanlığı, MİT'in gerçekleştirdiği tarihi takasla ilgili, "Türkiye, uluslararası alanda barış ve istikrarın sağlanması için her türlü katkıyı sunmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri: Türkiye, barış ve istikrarın sağlanması için her türlü katkıyı sunmaya devam edecek

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus olmak üzere yedi ayrı ülkenin cezaevlerinde bulunan toplam 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonunun Ankara'da gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, takas operasyonu kapsamında; ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere toplam 7 uçak ile Türkiye'ye nakledilen şahıslardan; 2'si çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya, 3 rehinenin de ABD'ye naklinin sağlandığı bildirildi.

MİT’ten büyük takas operasyonu
MİT’ten büyük takas operasyonu

Açıklamada, "Müzakere sürecinin en başından, takasların gerçekleştirildiği son ana kadar takas faaliyetinin bütün güvenlik önlemleri, lojistik planlamaları ve ihtiyaçları Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütüldü. Türkiye, uluslararası alanda barış ve istikrarın sağlanması için her türlü katkıyı sunmaya devam edecektir" denildi.

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