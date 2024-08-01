Çelik: Türkiye bölge ve dünya barışı için kilit ülke olma konumunu güçlendirmektedir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden MİT'in gerçekleştirdiği tarihi takasla ilgili açıklama yaptı.

Çelik, "Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin yürüttüğü çok taraflı ve barış odaklı diplomasi sonuçlar üretmeye devam etmektedir. Türkiye bölge ve dünya barışı için kilit ülke olma konumunu güçlendirmektedir. Cumhurbaşkanımızın çok boyutlu siyasi yaklaşımı, Türkiye’nin diplomatik sorun çözme kapasitesini dünyanın en güvenilir zemini haline getirmiştir. Bölge ve dünya barışının tehlikede olduğu bir dönemde Türkiye’nin rolü çok daha önemli hale gelmiştir" dedi.

7 ülkenin cezaevlerindeki 26 kişinin değişimini içeren tarihi takasla ilgili Çelik, "MİT Başkanlığımızın güçlü istihbarat diplomasisi sayesinde Ankara’da yedi ülkenin cezaevlerindeki 26 şahsın takası yapılmıştır. MİT başkanlığımızın başarılı koordinasyonunda gerçekleşen bu sonuç, Türkiye’nin bir kere daha müzakere ve barış odaklı kapasitesini ortaya koymuştur" açıklamasını yaptı.

Çelik sözlerine şöyle devam etti:

"Dünyada diyalog zeminin zayıfladığı, hukukun ve diplomasinin işlemez hale geldiği bir dönemde elde edilen bu sonuç için emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti ”yurtta sulh, cihanda sulh” şiarı ile dünya bölge ve dünya barışına katkı sunmaya devam ediyor"