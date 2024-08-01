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AA
01.08.2024 16:43
Cevdet Yılmaz Haniye'nin cenaze törenine katılacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, alçakça bir suikast sonucu şehit olan Hamas lideri İsmail Haniye'nin Doha'daki cenaze törenine katılacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hamas lideri İsmail Haniye, İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen alçak saldırı sonucu şehit oldu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için yarın Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek cenaze törenine katılacak.