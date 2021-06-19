Haber Giriş: 19 Haziran 2021 Cumartesi 17:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Gabon Dışişleri Bakanı Pacome Moubelet Boubeya ve Kamerun Dışişleri Bakanı Lejeune Mbella Mbella ile ayrı ayrı görüştü.
Dün başlayan Antalya Diplomasi Forumu kapsamında ikili görüşmeler devam ediyor.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter hesabından Polonya, Gabon ve Kamerun Dışişleri Bakanlarıyla görüştüğünü duyurdu.
Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüşmelerine ilişkin fotoğraflara da yer verdi.
Antalya Diplomasi Forumu yarın sona erecek.
Etiketler: Antalya Mevlüt Çavuşoğlu Twitter
Son Haberler
- 19:04
- 18:44
- 18:36
- 18:44
- 18:42
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'deki provokatif saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz