Yağmurlu 4.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 23.04.2026 09:34

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim petrolü 100 doların üzerine taşıdı

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 102,7 dolardan işlem görüyor.

[Fotograf: AA]

Dün 102,31 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 101,91 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.12 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 artarak 102,7 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 93,9 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkesi uzatma kararı almasının ardından düşüşe geçse de İran'ın Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle iki yabancı gemiye müdahale ettiğine yönelik haber akışı, petrol fiyatlarını yeniden 100 dolar seviyesine taşıdı.

Ateşkesin korunabileceğine yönelik beklentiler fiyatlardaki yükselişi sınırlarken, Orta Doğu'daki gerilim ve çelişkili açıklamalar petrol piyasalarında oynaklığı artırarak fiyatların yeniden 100 dolar seviyesine yükselmesine yol açtı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri ile tırmanan çatışma nedeniyle küresel mal ve enerji ticareti açısından kritik geçiş hattı olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği büyük ölçüde kesilmişti.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 900 bin varil artışla 465 milyon 700 bin varil düzeyine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 900 bin varil azalacağı yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 103 doların direnç, 99,1 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.​​​​

ETİKETLER
Brent Petrol Hürmüz Boğazı ABD-İsrail-İran Savaşı
Sıradaki Haber
Hürmüz Boğazı'nda artan gerilim petrolü 100 doların üzerine taşıdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:50
İran, ABD'nin saldırılarında "topraklarını ve hava sahalarını kullandıran" Arap ülkelerini BM'ye şikayet etti
10:45
5 yeni film sinemaseverlerle buluşacak
10:44
Endonezya Maliye Bakanı: Ülkemiz hayatta kalma modunda
10:53
Emine Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı
10:36
'Banka personeli' yalanıyla 1,5 milyon lira dolandırdılar
10:36
Antalya'da işçilerin kaldığı alanda yangın
Bir yanda kar, bir yanda çiçek: Akdamar
Bir yanda kar, bir yanda çiçek: Akdamar
FOTO FOKUS
Liseli gençler dünya şampiyonluğu için ABD'de ter dökecekler
Liseli gençler dünya şampiyonluğu için ABD'de ter dökecekler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ