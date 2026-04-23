Yağmurlu 4.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 23.04.2026 09:27

Okullarda 7 basamaklı güvenlik modeli

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okullardaki mevcut güvenlik sisteminin tamamen güncelleneceğini açıkladı. 7 basamaklı güvenlik modeli kapsamında okul giriş çıkışları ile çevresinde güvenlik ve denetimler sıkılaştırılacak. Okul ile en yakın karakol arasında erken uyarı sistemi kurulacak, sorunlu öğrenciler ise düzenli takip edilecek.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, talimat verdi, bakanlık harekete geçti.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda düzenlenen saldırıların ardından okullarda 7 basamaklı güvenlik modeli oluşturuldu. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Çiftçi, okullarda çelik zırh döneminin başlatılacağını bildirdi, güvenlik tedbirlerini açıkladı.

Okullardaki risk ve tehdit analizleri yenilenecek. Eğitimci, karakol amiri, sosyal hizmet uzmanından oluşan güvenlik kurulu oluşturulacak. Tehdit tanımlamaları baştan yapılacak, mevcut sistem tamamen yenilenecek.

İçişleri Bakanlığı fiziki güvenlik önlemlerini arttıracak, okul giriş çıkışları ile çevresinde güvenlik ve denetimler sıkılaştırılacak. Okul ile en yakın karakol arasında erken uyarı sistemi kurulacak, olası risklere hızlı müdahale edilebilecek.

Toplum sağlığı merkezleri devrede olacak

Toplum sağlığı merkezleri devrede olacak. Psikolojik ve psikiyatrik rahatsızlığı bulunan öğrenciler toplum sağlığı merkezleri aracılığıyla düzenli olarak takip edilecek.

Risk altındaki çocuklara siber takip yapılacak. Emniyete bağlı sanal devriye ekipleri, sosyal medyada ve oyun gruplarındaki çocukları tuzaklara karşı yakın takibe alacak.

Bakanlıklar koordineli olarak çalışacak. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında veri paylaşımı sağlanacak.

Acil durumlar için eğitim ve farkındalık çalışması yapılacak, okullarda konferans ve seminerler düzenlenecek. 

ETİKETLER
Kahramanmaraş Mustafa Çiftçi Şanlıurfa İçişleri Bakanlığı Sağlık Bakanlığı
Sıradaki Haber
Bakan Tekin’den Anıtkabir’de 23 Nisan mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:50
İran, ABD'nin saldırılarında "topraklarını ve hava sahalarını kullandıran" Arap ülkelerini BM'ye şikayet etti
10:45
5 yeni film sinemaseverlerle buluşacak
10:44
Endonezya Maliye Bakanı: Ülkemiz hayatta kalma modunda
10:53
Emine Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı
10:36
'Banka personeli' yalanıyla 1,5 milyon lira dolandırdılar
10:36
Antalya'da işçilerin kaldığı alanda yangın
Bir yanda kar, bir yanda çiçek: Akdamar
FOTO FOKUS
Liseli gençler dünya şampiyonluğu için ABD'de ter dökecekler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ