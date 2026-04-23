İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, talimat verdi, bakanlık harekete geçti.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda düzenlenen saldırıların ardından okullarda 7 basamaklı güvenlik modeli oluşturuldu. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Çiftçi, okullarda çelik zırh döneminin başlatılacağını bildirdi, güvenlik tedbirlerini açıkladı.

Okullardaki risk ve tehdit analizleri yenilenecek. Eğitimci, karakol amiri, sosyal hizmet uzmanından oluşan güvenlik kurulu oluşturulacak. Tehdit tanımlamaları baştan yapılacak, mevcut sistem tamamen yenilenecek.

İçişleri Bakanlığı fiziki güvenlik önlemlerini arttıracak, okul giriş çıkışları ile çevresinde güvenlik ve denetimler sıkılaştırılacak. Okul ile en yakın karakol arasında erken uyarı sistemi kurulacak, olası risklere hızlı müdahale edilebilecek.

Toplum sağlığı merkezleri devrede olacak. Psikolojik ve psikiyatrik rahatsızlığı bulunan öğrenciler toplum sağlığı merkezleri aracılığıyla düzenli olarak takip edilecek.

Risk altındaki çocuklara siber takip yapılacak. Emniyete bağlı sanal devriye ekipleri, sosyal medyada ve oyun gruplarındaki çocukları tuzaklara karşı yakın takibe alacak.

Bakanlıklar koordineli olarak çalışacak. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında veri paylaşımı sağlanacak.

Acil durumlar için eğitim ve farkındalık çalışması yapılacak, okullarda konferans ve seminerler düzenlenecek.