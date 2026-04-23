Dünya
AA 23.04.2026 09:32

WP: Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların tamamen temizlenmesi 6 ay sürebilir

ABD medyasında Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların tamamen temizlenmesinin 6 ay sürebileceği, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş sona ermeden bu işlemin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğu iddia edildi.

WP: Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların tamamen temizlenmesi 6 ay sürebilir

Washington Post (WP) gazetesinin, ismini açıklamak istemeyen üç yetkiliye dayandırdığı habere göre, üst düzey Pentagon yetkilisi, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu üyelerine yaptığı gizli sunumda Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesine yönelik tahmini süreci paylaştı.

Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme işlemlerinin 6 ay sürebileceğini ve ABD-İsrail/İran arasındaki savaş sona ermeden bu faaliyetlere girişilme olasılığının düşük olduğunu öne süren yetkililer, zaman çizelgesinin hem demokratlar hem de cumhuriyetçiler tarafından hayal kırıklığıyla karşılandığını aktardı.

Yetkililer, Kongre üyelerinin, İran'ın Hürmüz Boğazı çevresinde "20 ya da daha fazla" mayın yerleştirmiş olabileceği, ayrıca bazı mayınların GPS teknolojisiyle uzaktan yüzdürüldüğü, dolayısıyla mayın yerleştirme esnasında ABD güçlerinin bunları tespit etmekte zorlandığı konusunda bilgilendirildiğini öne sürdü.

Öte yandan Pentagon, WP'nin mayın temizleme faaliyetlerinin ne kadar sürebileceğine yönelik sorularını yanıtsız bıraktı.

Son durum

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında iki haftalık ateşkesle sonuçlanmıştı.

ABD ve İran, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerin "anlaşmaya varılamadan" sona erdiği açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine, İran anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurmuştu.

Trump, açıklamasında, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İran yönetiminin ciddi bir bölünme içinde olduğu gerçeği ve Pakistan'dan Mareşal Asım Münir ile Başbakan Şahbaz Şerif'in de talebi üzerine, liderleri ve temsilcileri ortak bir öneri sunana kadar İran'a yönelik saldırımızı askıya almamız istendi. Bu nedenle ordumuza ablukayı sürdürme ve her açıdan hazır kalmaları talimatı verdim, dolayısıyla (İran'ın) önerisi sunulana ve müzakereler bir şekilde sonuçlanana kadar ateşkesi uzatacağım." ​​​​​​​​​​​​​​

ETİKETLER
Hürmüz Boğazı ABD İran
Sıradaki Haber
CENTCOM, ABD'nin İran limanlarına ablukası nedeniyle 31 gemiyi geri döndürdüğünü açıkladı
SON HABERLER
10:50
İran, ABD'nin saldırılarında "topraklarını ve hava sahalarını kullandıran" Arap ülkelerini BM'ye şikayet etti
10:45
5 yeni film sinemaseverlerle buluşacak
10:44
Endonezya Maliye Bakanı: Ülkemiz hayatta kalma modunda
10:53
Emine Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı
10:36
'Banka personeli' yalanıyla 1,5 milyon lira dolandırdılar
10:36
Antalya'da işçilerin kaldığı alanda yangın
Bir yanda kar, bir yanda çiçek: Akdamar
Liseli gençler dünya şampiyonluğu için ABD'de ter dökecekler
