Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ve Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, her iki bakanla da Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler ve bu bağlamda tahıl ile gübre ihracatının kolaylaştırılması için atılması gereken adımları ele aldı.