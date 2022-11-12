Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi 20:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop'tan deprem mesajı
[Fotograf: AA]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Düzce depreminin 23'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, mesajında, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 23'üncü yılında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
Ülke genelinde gerçekleştirilen Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tahliye Tatbikatı'na dikkati çeken Şentop, "Afet sırasında çök-kapan-tutun tekniğinin önemine bir kez daha dikkat çektiğimiz bu günde unutmamalıyız ki doğal afetlere karşı paniğe kapılmadan kurallara uyarak kendimizi koruyabiliriz" sözlerini kullandı.
#12Kasım1999 Düzce Depremi’nin yıl dönümünde, kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anıyorum.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) November 12, 2022
Afet sırasında #ÇökKapanTutun tekniğinin önemine bir kez daha dikkat çektiğimiz bu günde unutmamalıyız ki; doğal afetlere karşı paniğe kapılmadan kurallara uyarak kendimizi koruyabiliriz.
Etiketler: Mustafa Şentop Deprem Tatbikat Haberleri
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