TBMM Başkanı Mustafa Şentop, mesajında, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 23'üncü yılında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Ülke genelinde gerçekleştirilen Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tahliye Tatbikatı'na dikkati çeken Şentop, "Afet sırasında çök-kapan-tutun tekniğinin önemine bir kez daha dikkat çektiğimiz bu günde unutmamalıyız ki doğal afetlere karşı paniğe kapılmadan kurallara uyarak kendimizi koruyabiliriz" sözlerini kullandı.