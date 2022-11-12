Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yayımlanan mesajda; depremin, Türkiye'nin bir gerçeği olduğu vurgulandı.

Afet farkındalığı oluşturulması için 1999 Düzce Depremi'nin yıl dönümünde ilk kez Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eş zamanlı tatbikat yapıldığı hatırlatıldı.

"Deprem ve tüm afetlerle mücadelede kurum ve kuruluşlarımızla vatandaşlarımızın birlikte hareket etmesi kritik önem arz ediyor" ifadesi kullanıldı.

#ÇökKapanTutun Deprem Anı Ülke Tatbikatımıza desteklerinden dolayı;



▪️ Tüm Bakanlıklarımıza

▪️ İlgili kamu kurumlarımıza

▪️ STK'larımıza

▪️ İlk günden itibaren kamuoyunu büyük bir gayretle bilgilendiren medya kuruluşlarımıza



ve tüm Milletimize gönülden teşekkür ediyoruz. pic.twitter.com/oQiAc5cT1y — AFAD (@AFADBaskanlik) November 12, 2022

"Tatbikatın hazırlık ve uygulanması sürecinde bize destek veren medya, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da tatbikat anına ilişkin fotoğraflar yayınlandı.