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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan New York'da diplomasi trafiği

BM 73. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere New York’ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan, Paraguay ve Lesotholu mevkidaşları ile görüştü.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlundan New Yorkda diplomasi trafiği

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, görüşmeler sonrasında Lesotho ve Paraguay'la karşılıklı büyükelçilik açılması kararı alındı.

İkili görüşmeler sonrası yapılan açıklamada, Lesotho'ya büyükelçilik açılacağı, Lesotho'nun da ileride Türkiye'de büyükelçilik açma kararlarını teyit ettikleri duyuruldu.

Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni'yle yapılan ikili görüşmeye ilişkin edinilen bilgiye göre, Türkiye ve Paraguay arasında karşılıklı büyükelçilik açılmasına karar verildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paraguaylı mevkidaşıyla yaptığı görüşme sonrasında ise sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Çavuşoğlu, paylaşımında, "Güney Amerika’nın önde gelen ülkelerinden Paraguay ile ilişkilerimizde yeni bir dönem başlıyor, büyükelçiliklerimizi karşılıklı olarak açıyoruz." ifadesine yer verdi.

Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani’yle yapılan görüşmenin de verimli geçtiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu
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