Bedelli askerlik yapanlara "kadına yönelik şiddetle mücadele" eğitimi

"Şiddete karşı sıfır tolerans" ilkesiyle hareket eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önemli bir adım attı.

Bedelli askerlik yapacaklara 21 günlük temel askerlik eğitimi kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadele seminerleri verilecek.

Çalışma Milli Savunma Bakanlığı ile birlikte yürütülecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadına ve çocuklara yönelik saldırıların "insanlık suçu" olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle çalışmaların geniş yelpazede sürdüğünü söyledi.

Erken yaşta zorla evlilikler ile kadın-erkek eşitliği anlatılacak

Proje kapsamında 40 ilde 500 binin üzerinde erin seminerlere dahil edilmesi hedefleniyor. Eğitimler, Bakanlık uzmanlarınca verilecek.

Askerlere erken yaşta zorla yaptırılan evlilikler ile kadın-erkek eşitliği konuları da anlatılacak.

Bilgi ve farkındalığın arttırılması amacıyla 81 ilde 25 binin üzerinde kamu görevlisine de eğitim verildi.

Kaynak: TRT Haber