Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki görevlerine başlaması dolayısıyla Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki ve Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa'ya başarılar diledi.

Görevlerine yeni başlayan #Bangladeş, #Çin, #İsveç, #Japonya ve #Sudan Büyükelçilerine başarılar diliyorum.



Wished success during their tenures to newly appointed Ambassadors of ????????????????????????????????????????. pic.twitter.com/sndE14sqpM