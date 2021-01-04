Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 18:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'de göreve başlayan büyükelçilere başarı diledi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'de görevlerine yeni başlayan Bangladeş, Çin, İsveç, Japonya ve Sudan'ın Ankara büyükelçilerine başarı dileğinde bulundu.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki görevlerine başlaması dolayısıyla Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki ve Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa'ya başarılar diledi.
Görevlerine yeni başlayan #Bangladeş, #Çin, #İsveç, #Japonya ve #Sudan Büyükelçilerine başarılar diliyorum.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 4, 2021
Wished success during their tenures to newly appointed Ambassadors of ????????????????????????????????????????. pic.twitter.com/sndE14sqpM
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