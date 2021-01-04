Gazeteci Can Ataklı "darbe yapabilecek kabiliyetimiz maalesef yok" dedi, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ "Menderes erken seçim tarihini açıklasaydı 27 Mayıs önlenebilirdi" açıklaması yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, açıklamalarında darbe imasında bulundukları gerekçesiyle Gazeteci Can Ataklı ve eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a tepki gösterdi.

"Herkesin darbecileri suçlayan bir yaklaşım içerisinde olması lazım"

Şentop, "Herkes, hangi kesimden hangi siyasi görüşten olursa olsun, başta emekli askerler, emekli generaller olmak üzere herkesin kayıtsız şartsız, mazeretsiz olarak doğrudan ve sadece darbecileri suçlayan bir yaklaşım içerisinde olmaları lazım" açıklamasını yaptı.

Fikri Sağlar hakkında başlatılan soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Fikri Sağlar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Mustafa Şentop, konuyla ilgili açıklamasında "Bazı kesimlerin Türkiye'de bütün vatandaşlarımızın kılığına kıyafetine bakılmaksızın başı örtülü başı açık, toplumun bütün faaliyetlerinde, alanlarında yer almasından bir rahatsızlık duydukları kanaatindeyim" dedi.

"Ayrımcılığın suç olduğunun ortaya koyulması gerekir"

Şentop, "Artık böyle bir ayrımcı yaklaşımın, sadece ahlaken, siyaseten değil, aynı zamanda hukuken de yanlış olduğunun, suç olduğunun ortaya konulması gerektiğini düşünüyorum" açıklamasını yaptı.