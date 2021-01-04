Açıklamalarında darbe imasında bulundukları gerekçesiyle Gazeteci Can Ataklı ve eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a bir tepki de Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den geldi.

Bakan Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımla tepkisini gösterdi:

"Demokratik yarışta açık ara geride kalanlar millet iradesine sırtlarını dönüp ya darbeden ya olağan dışı gelişmelerden medet umuyorlar. Daha çok beklersiniz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!"

Demokratik yarışta açık ara geride kalanlar millet iradesine sırtlarını dönüp ya darbeden ya olağan dışı gelişmelerden medet umuyorlar. Daha çok beklersiniz.



"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!" — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) January 4, 2021

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Darbe özlemi içerisinde olanların bu eş güdümlü söylemleri hiç sürpriz değil" açıklamasını yapmıştı.