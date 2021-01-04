Adalet Bakanlığı 1 Ocak 2017'de ceza mahkemelerinde alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak uzlaştırmayı devreye soktu.

Her yıl 200 asliye ceza mahkemesinin bakacağı dosya uzlaştırmacılar tarafından en genç bir ayda çözüme kavuşturuldu.

Binlerce dosya mahkemeye gitmeden çözüldü

2017 yılında 223 bin 469, 2018 yılında 208 bin 14, 2019 yılında 238 bin 905 dosyada vatandaşlar uzlaşma yolunu tercih etti.

Uzlaştırma bürolarına geçen yıl 507 bin 779 dosya gönderildi. Gönderilen dosyalardan 214 bin 710'u uzlaşmayla sonuçlandı.

Toplamda 1 Ocak 2017 ile 30 Aralık 2020 tarihleri arasında müzakeresi tamamlanan 1 milyon 71 bin 886 dosyadan 885 bin 98'inde uzlaşma sağlandı.

Uzlaştırmada; mağdurdan özür dilenmesi, zararın karşılanması, kamu yararına hizmet veren kuruluşlara bağış yapma ya da buralarda çalışma gibi yaptırımlar yer alıyor.

