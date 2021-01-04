İlk kez 1 Haziran 2005’te hukuk sistemine giren ve 2016’da gözden geçirilerek yeniden revize edilen uzlaştırma yöntemi ile her yıl 200 Asliye Ceza Mahkemesi’nin bakacağı kadar dosya sonuçlandırılıyor.

1 Ocak 2017’den bugüne ceza mahkemelerinde dostane çözüm yolu olarak uygulama konulan uzlaştırmayla birlikte dosyalar hızlıca çözüme kavuşturuluyor.

2020 yılı içinde uzlaştırma bürolarına 507 bin 779 dosya gönderilirken, bunlardan 214 bin 710’u uzlaşmayla sonuçlandı.

