Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 16:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop, okul arkadaşının cenaze törenine katıldı
[Fotoğraf: AA]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren okul arkadaşının, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katılarak, aileye başsağlığı diledi.
Şentop, kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden okul arkadaşı 56 yaşındaki Cafer Tayyar Demir'in Kurtuluş Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katılarak, babası Hayrettin Demir ve yakınlarına taziyelerini iletti.
Ardından Şentop'un da tabutuna omuz verdiği Demir'in cenazesi, namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Şentop, daha sonra Demir'in mezarı başında dua etti.
Etiketler: Mustafa Şentop
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