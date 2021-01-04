Türkiye genelinde günde 200 bin kişi, nüfus müdürlüklerinden hizmet alıyor. Halka daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak için müdürlükler yeni bir çehreye kavuşuyor.

Nüfus müdürlüklerinin iş yoğunluğunu azaltmak, konfor ve vatandaş memnuniyetini artırmak amacıyla uygulamaya konan yeni nüfus müdürlükleri konseptinin sayısı her geçen gün artıyor.

Rize İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü de güçlü alt yapı ile yeniden tasarlandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Rize'deki yeni konsepti, sosyal medyadan "Çok yakıştı mı, yakıştı" sözleriyle paylaştı.

Rize Nüfus Müdürlüğümüze yeni konsept çok yakıştımı yakıştı



Türkiye genelinde yeni konsepte dönüştürülmeye başlanan 260 Nüfus Müdürlüğümüzden 160'ı tamamlandı 100'ünün çalışmaları devam ediyor.



2021 yılı içerisinde 200 Nüfus Müdürlüğümüz daha yeni konsepte dönüştürülecek pic.twitter.com/5f9aqbazzR — Süleyman Soylu | Maske Mesafe Temizlik (@suleymansoylu) January 3, 2021

"Amaç hızlı ve kaliteli hizmet sunmak"

Rize İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Enes Tüfekçi, amaçlarının, nezih ve ferah ortamda vatandaşlara teknolojinin son imkanlarını kullanarak hızlı ve kaliteli hizmet sunmak olduğunu söyledi.

Vatandaşlar memnun

Yenilenen altyapı sayesinde vatandaşların tüm işlemleri hızla gerçekleştiriliyor. Sıra beklemek zorunda kalmayan vatandaşlar verilen hizmetten memnun.

Türkiye genelinde 260 nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünden 160'ı yenilendi. Bu yıl 200 müdürlük daha yeni konsept ile tanışacak.

Haber: Caner Ocak

Kamera: Fatih Ayaz