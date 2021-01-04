Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 09:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fikri Sağlar hakkında soruşturma açıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP'li Fikri Sağlar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Fikri Sağlar'ın 30 Aralık'ta bir televizyon kanalında "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takılıyor, bununla mücadele edilmeli" şeklinde sözler sarf ettiği belirtildi.
Başsavcılık, Sağlar'ın bu ifadeleri nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.
Etiketler: Son Dakika Başörtüsü
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