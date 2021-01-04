Koronavirüs ile mücadele kapsamında, sosyal hareketliliğin azaltılması amacıyla 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00 itibarıyla başlayan kısıtlama, bugün saat 05.00'te sona erdi.

Kısıtlamada marketler açıktı

Kısıtlamada marketler açıktı. Tekel bayilerinin kısıtlama süresince kapalı olmasına karar verilmişti.

Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterdi. Vatandaşlar evlerine yürüme mesafesindeki işletmelere gidebildi.

Restoran ve lokantalar paket servis yaptı

Kısıtlama boyunca restoran ve lokantalar mesailerine devam etti. Saat 10.00 ile 24.00 arasında paket servis yapılabildi.

Kısıtlama süresince fırınlar da açıktı. İşletmeler ruhsatlarında yazan çalışma saatleri içerisinde ekmek ve unlu mamul üretimine devam etti.

Otellerde yılbaşı eğlencesi yapılamadı

Otel ve konaklama tesislerinde yılbaşı eğlencesi yapılamadı. Saat 22.00'den itibaren restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında hiçbir şekilde müzik yayınına izin verilmedi.

Otel ve konaklama tesislerinde bulunan müşterilerin, kalabalık şekilde bir araya gelmemeleri için tedbirler alındı.

Günlük vaka sayısı 10 binin altında

Alınan tedbirler etkisini gösteriyor. Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 877 yeni vaka tespit edildi. 193 kişi vefat etti, 1515 yeni hasta belirlendi. 10 bin 102 kişi COVID-19'u yenerek sağlığına kavuştu.