Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 23:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı ile görüştü
[[Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu-İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio / Fotoğraf: AA (Arşiv)]]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile yaptığı görüşmede, Avrupa Birliği, Kıbrıs ve ikili ilişkiler ele alındı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu İtalya
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